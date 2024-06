Dai seggi di Casciana Terme arriva il successo di Mori. Francalanci fa il pieno di voti

CASCIANA TERME LARI

Primo giorno da sindaco per Paolo Mori a Casciana Terme Lari. Dopo i festeggiamenti per il risultato ottenuto dalla lista civica appoggiata dai partiti di centrodestra Per il bene Comune adesso è tempo di analisi e conteggi. Il primo per capire come e da chi sarà formato il nuovo consiglio comunale. Per la lista vincitrice entrano: Sandro Francalanci (con 268 preferenze), Fabrizio Marconi (scelto per 248 voti), Enrico Fatticcioni (con 170 voti), Alessandra Dal Canto (che ha ottenuto 165 preferenze soprattutto nelle tre sezioni di Casciana Terme), Marco Visconti (con 155 voti), Rosanna Caporali (142 preferenze soprattutto tra i seggi di Casciana), Francesca Vitarelli (votata 133 volte), Rossana Sordi (con 102 voti), Emanuele Parravicini (79 preferenze), Rachele Galli (71 voti) e Cristiana Minuti (con 66 preferenze concentrate nei seggi di Perignano). Della lista di Chiara Ciccarè entrano anche Michele Marinari (con 215 preferenze) e Erika Panicucci (215 voti). Oltre al candidato sindaco Alessandro Tosi per la lista civica Il Melograno entra in consiglio comunale il re della pasta, Dino Martelli (che ha ottenuto 124 preferenze di cui oltre la metà soltanto a Lari). Rimane fuori, nonostante il risultato ottenuto superi il 9%, la lista Svolta a Sinistra della candidata sindaca Marianna Bosco. Ancora presto invece per sapere la squadra di governo e coloro che saranno i nuovi assessori. Un voto quello di Casciana Terme Lari condizionato dalla spaccatura in tre liste della compagine di centro sinistra e dalle differenti sensibilità frazione per frazione. Sono state infatti le tre sezioni di Casciana Terme a determinare il successo di Mori. Qui il neosindaco ha totalizzato 1004 voti, quasi il doppio rispetto a Chiara Ciccaré che ne ha ottenuti 575 e quasi la metà rispetto ai voti complessivi della lista che in tutte le sezioni sono stati 2348.

S.E.