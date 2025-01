Cyber bullismo e pericoli del web, come combatterli. Studenti delle scuole a lezione con il vicequestore Fezza

Le classi terze dell’istituto comprensivo Leonardo Da vinci, nei giorni scorsi, tanto a Castelfranco quanto a Orentano hanno incontrato il vicequestore di Pontedera, Luigi Fezza nell’ambito degli incontri sulla legalità. Un momento durante il quale ai ragazzi sono state spiegate le varie criticità e soprattutto i reati che si possono commettere e di cui si può rimanere vittima, cosa ancor peggiore, attraverso i social network e gli ambiti della rete. Durante l’incontro, quindi, si è parlato anche di cyber bullismo. Il dirigente della polizia di Stato ha illustrato quali sono i pericoli e soprattutto come difendersi da episodi aggressivi o comunque pericolosi attraverso il web. Una parte dell’ incontro poi è stata dedicata al bullismo. "Questi incontri – spiega l’assessore alla scuola Nicola Sgueo - sono utili per tenere i nostri ragazzi al sicuro da questi pericoli; lo scopo è conoscerli per evitarli".