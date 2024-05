Conoscere la biodiversità giocando

PONTEDERA

“La biodiversità: giocata, mangiata e raccontata“ sarà protagonista giovedì 23 maggio dalle 16 al circolo Arci Il Romito con ingresso gratuito per adulti e bambini. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Viviteatro con la collaborazione di circolo Arci Rinascita, Buon Pro e il sostegno della sezione soci Valdera del supermercato Unicoop Firenze. “La biodiversità giocata“ sarà presentata da Maria Triggiano (nella foto) e si parlerà di ecologia, diversità, rispetto per l’ambiente, sostenibilità, e difesa degli animali in via d’estinzione con i bambini, che potranno interagire e confrontarsi. "La biodiversità mangiata" verrà introdotta dalla dottoressa Sabrina Giraldoni, biologa e nutrizionista, che illustrerà il tema della biodiversità in termini nutrizionali, spiegando i consigli per aumentare i vantaggi e ridurre i rischi provenienti dai cibi, che consumiamo. Lo scopo è quello di raggiungere uno stile di vita e una dieta sani, per una consapevole attenzione, anche all’ambiente in cui viviamo. “La biodiversità raccontata“ sarà spiegata da Paolo Fascetti, guida ambientale e escursionistica, che si rivolgerà a grandi e piccini. Racconterà la biodiversità dal punto di vista geografico, biologico, naturalistico, con spunti e strategie per modelli futuri e tutela dell’ambiente.

"La biodiversità verrà trattata sotto vari aspetti dal punto di vista ambientale, nutrizionale e del gioco- ha detto Sabrina Giraldoni, biologa nutrizionista- e i laboratori saranno un momento di gioco e apprendimento per i bambini, mentre i grandi potranno avere notizie sulla corretta alimentazione o indicazioni sull’ambiente e il rispetto della natura, compreso idee su modelli futuri di tutela del mondo in cui viviamo".