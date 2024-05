Concorso Musica e talenti, i tredici finalisti

Le cose belle richiedono cura nel tempo, pazienza e costanza. Questi sono gli ingredienti principali di Montopoli Musica & Talenti, concorso musicale organizzato dall’Associazione Giubilate Internazionale APS con sede a Montopoli in Val d’Arno. I tredici finalisti, selezionati alle audizioni, si sono esibiti nei giorni scorsi alla serata finale al cinema teatro Monsignor Enzo Terreni di Capanne. Il progetto nato da un’idea di Valeria Agrosì, con la volontà di promuovere il territorio attraverso la musica, è giunto quest’anno alla sua terza edizione.

La serata è stata animata da talenti di ogni età, provenienti da diverse realtà musicali, che hanno allietato il pubblico di Capanne. Alla fine della serata la giura ha chindi decretato i talenti meritevoli di un premio. Vincitore del premio Giubilate il Trio Flaminia-Giorgia-Ambra, premio del pubblico a Samuele Pellegrino, vincitori del premio Blu Confine il batterista Gioele Pozzolini e il giovane cantante Vittorio Amato.

"Una piacevole serata nel pieno spirito Giubilate – raccontano gli organizzatori dell’evento di Capanne – il pubblico caloroso e la musica hanno reso unico l’evento. Si ringrazia Blu Confine per la preziosa collaborazione, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, tutto lo Staff di ragazzi che ha lavorato con entusiasmo per la realizzazione del talent, gli sponsor locali e il Comune di Montopoli in Val D’Arno che hanno supportato il progetto".