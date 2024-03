Colombe e schiacciate di Pasqua: sequestri del Nas in un alimentari

Casciana Terme Lari, 27 marzo 2024 – Ogni festa ha i suoi riti... e anche i suoi controlli da parte dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Livorno. Perché, si sa, a ogni ricorrenza corrisponde un particolare dolce o un determinato cibo della tradizione. E questa volta, essendo in tempo di Pasqua, i militari del nucleo livornese, sotto il comando del tenente colonnello Michele Cataneo, hanno focalizzato la loro attenzione su colombe, schiacciate di Pasqua e uova.

In una attività che si trova nel comune di Casciana Terme Lari i militari hanno trovato prodotti da forno (in particolare colombe farcite e schiacciate di Pasqua) totalmente privi di etichettatura e di qualsiasi indicazione sulla provenienza dei componenti, sui componenti stessi e sulla loro filiera.

L’attività di contrasto alla contraffazione nella filiera alimentareche è stata messa in atto nei giorni scorsi e continuerà anche nei prossimi in tutta la zona della Valdera e di riferimento della compagnia carabinieri di Pontedera. Sono stati riscontrati senza regolare etichettatura e, quindi, sottoposti a sequestro propedeutico alla distruzione, 45 chili di prodotti da forno. Tutti trovati nel banco espositivo di una attività del settore alimentare del comune di Casciana Terme Lari. Il titolare del negozio è stato segnalato all’autorità amministrativa e multato per un totale di 2.000 euro. Non sono stati presi altri provvedimenti, come la sospensione dell’attività o il coinvolgimento dell’autorità sanitaria.

Le violazioni riscontrate dai carabinieri del Nas e commesse dal titolare dell’esercizio commerciale hanno riguardato esclusivamente l’etichettatura e le indicazioni obbligatorie in base a quanto indicato e previsto dal manuale di autocontrollo. Mancanze, comunque, di una certa rilevanza. Basti pensare al fatto che le indicazioni dei vari ingredienti sono fondamentali per evitare conseguenze causate dalle intolleranze alimentari sempre più diffuse e gravi. Oltre al fatto che il cliente deve essere informato di tutta la filiera del prodotto tramite le indicazioni e le etichette.

g.n.