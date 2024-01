Camper a fuoco, esplode una bombola di Gpl. Paura nella notte

Santa Croce sull’Arno, 8 gennaio 2024 – Un camper a fuoco in via Achille Grandi a Santa Croce sull’Arno, ma a far preoccupare i vigili del fuoco è stata soprattutto l’esplosione di una bombola di Gpl che si trovava all’interno del mezzo.

Il fatto è accaduto intorno alle 23,30 di ieri sera, domenica. La bombola è scoppiata durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, ma il personale dei vigili del fuoco, rimasto illeso, ha comunque proseguito fino alla completa estinzione dell'incendio e successiva messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.