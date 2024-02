Bene la raccolta farmaci per le famiglie bisognose

SANTA CROCE

La Round Table 76 di San Miniato Fucecchio ha partecipato alla Giornata di raccolta del farmaco organizzata dall’associazione Banco farmaceutico in programma sabato per la ventiquattresima edizione. La Round Table San Miniato Fucecchio ha supportato questa iniziativa con i suoi soci alla farmacia Comunale 1 di Santa Croce. "L’iniziativa è stata coronata dal successo grazie alla generosità dimostrata dai clienti della Comunale 1, che nonostante il momento economico difficoltoso, hanno dimostrato una sensibilità diffusa verso il sociale donando farmaci per i più bisognosi – si legge in una nota della Round Table – La Round Table è un’organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d’affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l’incontro, promuovendone l’amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti ’Tavole’".