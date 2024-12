Banti e i Macchiaioli, lezioni di storia dell’arte

Otto lezioni di storia dell’arte dedicate a Cristiano Banti e ai Macchiaioli. E’ una delle iniziative che il Comune di Santa Croce organizza (in collaborazione con Nkey e Itermentis) in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Cristiano Banti (1824-1904). "Un’occasione per immergersi nella pittura toscana del secondo Ottocento e conoscere, oltre alle opere, il contesto culturale in cui nacquero le tele del santacrocese Banti e più in generale quella che la critica contemporanea chiama la ’rivoluzione macchiaiola’ – spiegano dal Comune – Banti fu uno dei principali esponenti di questo movimento, le sue opere, che raramente nacquero per la vendita, furono un percorso di indagine estetica nel realismo della campagna toscana". Le lezioni della dottoressa Silvia Gullì inizieranno il 16 gennaio (15,30-17) e continueranno ogni giovedì fino al 6 marzo, alla biblioteca comunale "Adrio Puccini". Info e iscrizioni: 0571 30642, 0571 389850, [email protected].