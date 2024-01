Bando per gli orti sociali. Rivolto agli ultra 58enni

CALCINAIA

Orti sociali. Ecco il bando per l’assegnazione pubblicato dal Comune di Calcinaia. Possono presentare domanda le persone residenti, pensionate e che non svolgono attività lavorativa retribuita, avere un’età minima di 58 anni, il cui nucleo familiare non deve possedere a qualsiasi titolo un altro terreno da coltivare nel territorio comunale o nei Comuni limitrofi, essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento assegnato e comunque impegnarsi in tal senso, non avere avuto condanne penali per reati contro l’ambiente. L’assegnazione in uso gratuito degli orti verrà disposta previa formazione di una graduatoria, fino ad esaurimento dei lotti disponibili. Le domande accolte, ma non soddisfatte per insufficienza di lotti disponibili formeranno una "graduatoria di riserva" da utilizzare per l’assegnazione di lotti liberi successivamente. Gli interessati dovranno presentare domanda entro le 13 del 24 gennaio all’ufficio Protocollo del Comune di Calcinaia.