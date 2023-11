Auto contro camion, gravissimo 47enne

E’ ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita, all’ospedale di Empoli il quarantasettenne che poco dopo le dieci di lunedì sera è rimasto coinvolto in un incidente in via Guerrazzi a La Catena, nel comune di San Miniato. L’uomo era alla guida della sua auto sulla quale viaggiava un’altra persona, una donna, quando la vettura è andata a schiantarsi contro la fiancata di un camion che stava facendo manovra per entrare nel parcheggio dell’Eurospin. Le cause della collissione sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Miniato, intervenuti per i rilievi di legge. Le condizioni del quarantasettenne sono apparse subito molto gravi. In codice rosso è stato trasportato all’ospedale di Empoli con un’ambulanza del 118. In ospedale è stata portata per accertamenti anche la donna che era con lui in auto, ma non ha subito conseguenze dall’impatto ed è stata dimessa. Illeso il camionista. Sul posto anche i vigili del fuoco.