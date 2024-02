Aggredito e picchiato in pieno centro. Sessantottenne finisce in ospedale

PONSACCO

"Sul corso con la macchina non si può entrare". Avrebbe detto questo il sessantottenne che era in centro a Ponsacco con i suoi due cani all’automobilista che è sceso e l’ha aggredito e picchiato. Una reazione sicuramente spropositata. Ma niente di simile a quanto accaduto in passato quando ci sono state aggressioni a persone, ragazzi ed esercizi pubblici.

Questa volta aggressore e vittima sono entrambi italiani. Il ferito, portato in ospedale con un’ambulanza del 118, ha riportato ferite e contusioni. E’ stato trasportato al Lotti di Pontedera in codice giallo, media gravità, ma l’aggressione sarebbe stata particolarmente violenta. Non risultano denunce nè ai carabinieri nè alla polizia municipale di Ponsacco e non c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda, a questo punto, può avere sviluppi giudiziari solo se l’aggredito presenta una denuncia-querela. A quel punto chi sarà chiamato a indagare potrà richiedere l’accesso alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale. Sul corso e in tutto il centro in questi ultimi anni il Comune di Ponsacco ha installato alcune decine di telecamere per il controllo del territorio e per la verifica di eventuali reati come quello che è stato commesso ieri pomeriggio.

Erano da poco passate le 16 quando l’uomo – L.V. di 67 anni – era sul corso ponsacchino con i suoi due cani. Una passeggiata con gli amici a quattro zampe come da abitudine quotidiana. A un certo punto, quando era all’altezza di piazza San Giovanni, la piazza della chiesa Arcipretura, ha avuto un diverbio con un automobilista, forse perché l’ha ripreso dicendogli che in quella strada con la macchina non poteva entrare.

L’altro, secondo quanto sarebbe stato riferito da alcuni testimoni, è sceso e ha picchiato il sessantottenne causandogli ferite e contusioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. Per la verifica di cosa è successo, come detto, è fondamentale la denuncia dell’aggredito e la visione delle telecamere di viedosorveglianza. A richiesta delle forze dell’ordine, ovviamente, il Comune le metterà a disposizione. Intanto è ancora polemica sui social.

g.n.