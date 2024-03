Addio a Dainelli politico e volontario

Se n’è andato a 76 anni Mario Dainelli, imprenditore, persona per tantissimi anni impegnata nel volontariato con il movimento Shalom, ma anche politico. Dainelli aveva militato nella Democrazia Cristiana e per un legislatura fu anche consigliere comunale negli anni ’90 a San Miniato. Come imprenditore aveva raggiunto significativi successi insieme alla moglie Anita, con l’omonima boutique di abiti da sposa e cerimonia che per tanti anni è stato punto di riferimento non solo della zona, ma anche di mezza Toscana. Un negozio d’eccellenza, prima nel centro di San Miniato, poi a San Miniato Basso. Con Shalom, Dainelli, ha partecipò alle prime fondamentali missioni all’estero del movimento, a partire da quelle in Burkina Faso con i primi progetti per perforare pozzi e dare acqua ai villaggi. Le esequie si sono svolte ieri a Fucecchio