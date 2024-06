Ballottaggio, la chiusura della campagna elettorale di Bagnoli – Video

Pontedera, 21 giugno 2023 - Una marea granata per gridare al cambiamento. Questa sera si sono dati appuntamento i sostenitori di Matteo Bagnoli in vista del ballottaggio di domenica e lunedì davanti alla sua sede elettorale in via Gotti.

«Pontedera deve avere il coraggio di cambiare – ha detto – e può farlo guardandosi indietro e pensando a ciò che ha fatto l’amministrazione in questi anni. Capire se ha dato le risposte che la città ha richiesto. Crediamo che l’amministrazione abbia fatto gli interessi di pochi lasciando indietro i molti. C’è bisogno di una cambio di passo, c’è bisogno di mettere al centro le reali esigenze di Pontedera».