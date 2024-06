Ballottaggio, Elly Schlein a Pontedera: “Il fango che ci buttano addosso scivolerà”. Il video

Pontedera, 21 giugno 2024 – La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein a Pontedera per lanciare la volata al sindaco uscente Matteo Franconi in vista del ballottaggio di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno.

Lavoro, opportunità per i giovani, morti bianche e ancora immigrazione, università, ecologia. Temi nazionali declinati nel locale per «Forza e solidarietà – ha detto riferendosi a Matteo Franconi – perché il fango che ci buttano ci scivolerà addosso. Quando non c’è visione c’è il fango. Vi chiedo di fare il possibile per far passare questo messaggio. Non abbiamo solo un avversario ma ne abbiamo un altro: l’indifferenza. Il voto fa la differenza».