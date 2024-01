Scelgo Arezzo: "In via Fiorentina la rotatoria più cara della storia”

Arezzo, 9 gennaio 2024 – “Ormai non sappiamo più quali parole utilizzare per commentare i ritardi e i costi sostenuti dai cittadini di Arezzo per la realizzazione della rotatoria di Via Fiorentina. La Giunta Ghinelli, infatti, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 730.000 per lavori legati allo spostamento dei sottoservizi. Risorse sottratte alla manutenzione delle strade, alle scuole, alla video sorveglianza, all’efficientamento energetico degli immobili pubblici, alle frazioni. Il nostro gruppo, più di un anno fa, ha chiesto una commissione speciale per comprendere meglio l’ammontare dei costi e l’accumularsi dei ritardi. In quell’occasione i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Ora Ghinelli hanno affossato la richiesta votando contro e assumendosi in solido con la Giunta la responsabilità di tutte le problematiche relative alla realizzazione di quest’opera. I consiglieri comunali di Scelgo Arezzo Valentina Sileno e Marco Donati