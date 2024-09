Fratelli d’Italia sulla situazione dell’Area ex Lebole: soddisfatti per i primi risultati

Arezzo, 23 settembre 2024 – Fratelli d’Italia sulla situazione dell’Area ex Lebole: PALAZZINI (FDI) SODDISFATTI PER I PRIMI RISULTATI CONCRETI “Salutiamo con favore la realizzazione delle prime azioni concrete sull’area ex Lebole di Arezzo e continueremo a monitorare il rispetto della ordinanza del Sindaco per garantire finalmente condizioni di sicurezza della zona”. Queste le parole di Francesco Palazzini, Capogruppo di FDI in consiglio comunale di Arezzo e segretario comunale di FDI Arezzo sull’attuazione dell’ordinanza sindacale che riguarda gli adempimenti minimi che la proprietà è tenuta a mettere in campo per l’area ex Lebole. “Al di là delle vicende inerenti il futuro urbanistico dell’area, per Fratelli d’Italia è prioritario eliminare una vera e propria zona franca all’interno della nostra città, che per troppo tempo è stata oggetto di episodi di cronaca anche gravi. Tutta la zona industriale risente degli effetti negativi della “non gestione” da parte della proprietà di questo enorme bene immobiliare lasciato a se stesso senza alcun controllo. Siamo molto soddisfatti dei primi atti tangibili di queste ore ma non basta. Per Fratelli d’Italia c’è anche un problema di decoro e di impatto negativo sull’immagine della città, che nella sua principale via di accesso offre un biglietto da visita davvero pessimo. Occorre - spiega Palazzini – che sia attuata per intero l’ordinanza del Sindaco Ghinelli, anche nella parte che riguarda le condizioni fatiscenti di alcuni stabili, che dovranno essere ripristinati per garantire pulizia, ma soprattutto fornire un’immagine diversa della città di Arezzo ai tanti visitatori che nei prossimi mesi ruoteranno intorno alla città del Natale. Rivolgiamo un plauso al Sindaco Ghinelli e alla sua Giunta – conclude Francesco Palazzini – per aver raccolto il nostro appello teso a tutelare i cittadini e le imprese che gravitano nella zona ex Lebole e continueremo a fare proposte costruttive per arrivare ad una soluzione completa della vicenda”.