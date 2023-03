Pd, prima riunione con il gruppo Pd in Regione. “Entro l’estate una conferenza di programma”

NBGTR5

Firenze, 27 marzo 2023 – Prima riunione del neosegretario toscano del Pd, Emiliano Fossi, con il gruppo del partito in Regione Toscana. Presenti il presidente della Regione, Eugenio Giani, il capogruppo Vincenzo Ceccarelli e tutti i consiglieri regionali del Partito Democratico.

“È stato un incontro molto positivo in cui si è registrata sintonia, voglia di darsi da fare e spirito di collaborazione. Abbiamo parlato di tutti quei temi e di quelle azioni da mettere in campo per la seconda metà della legislatura – ha detto Fossi al termine dell’incontro - per rafforzare l’operato del governo regionale attraverso un ruolo più forte del partito e un protagonismo più marcato del gruppo consiliare. Durante l’incontro ho annunciato che entro l’estate realizzeremo una conferenza di programma per fare il punto sul lavoro fatto e per riordinare e ridefinire le prossime priorità per la Toscana”.