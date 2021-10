Sansepolcro (Arezzo), 18 ottobre 2021 - Ormai è praticamente fatta. E' Fabrizio Innocenti,, di Forza Italia, uomo del centrodestra, il nuovo sindaco di Sansepolcro. I dati ufficiali lo danno in vantaggio in nove sezioni su 17, ma quelli ufficiosi lo vedono già in vantaggio di 300 voti, un margine che pare incolmabile per lo sfidante di centrosinistra Andrea Laurenzi. I dati dicono 52,4 a 47,6 per cento.

Una vittoria in controtendenza, almeno a livello nazionale. Nel giorno in cui il centrosinistra fa scopa nelle grandi città, a Sansepolcro finisce esattament all'opposto, un risultato che del resto era leggibile nel risultato del primo turno, con i due candidati del centrodestra (l'altro era Laura Chieli di Fratelli d'Italia) al 54 per cento. E' sfida testa a testa fra Andrea Laurenzi, sostenuto dal centrosinistra e Fabrizio Innocenti, sostenuto da una parte del centrodestra, per la poltrona di sindaco a Sansepolcro.

Una sfida appassionante: dopo le prime sezioni scrutinate Laurenzi si piazza in testa ma con un vantaggio risicato: 51,3% contro il 48,6% di Innocenti.

Al primo turno Laurenzi aveva ottenuto poco più del 40% delle preferenze, mentre Innocenti aveva ottenuto il 39,5%. Più staccata Laura Chelli, sostenuta da Fratelli d'Italia, l'altra parte del centrodestra, che aveva ottenuto il 14,5% delle preferenze.