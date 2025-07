Arezzo, 31 luglio 2025 – «Area ex Lebole, meno male c'è Bertelli», la nota del Gruppo Consiliare Partito Democratico di Arezzo

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo esprime la propria soddisfazione e apprezzamento per l'acquisto e la valorizzazione dell'area ex Lebole da parte di Patrizio Bertelli.

La scelta dell'imprenditore Bertelli di investire nell'area ex Lebole è un segnale positivo per la città di Arezzo e per il suo futuro economico e sociale. Siamo certi che la sua visione e la sua esperienza porteranno quell'importante area alle porte di Arezzo ad una nuova era di splendore.

L'area ex Lebole rappresenta un'opportunità unica per lo sviluppo economico e turistico della città e della provincia di Arezzo. Siamo convinti che il recupero e la valorizzazione di questa area sarà un importante volano per la creazione di nuove opportunità di lavoro e di sviluppo anche per le imprese locali.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Arezzo si complimenta con Patrizio Bertelli per la sua scelta, si impegna a sostenere ea seguire con attenzione i progetti di valorizzazione dell'area ex Lebole e ringrazia il pool di professionisti aretini che lo hanno coadiuvato.