SOLIDARIETà AL PALATERME. Donazioni per A.I.LA.

I giocatori della Fabo Montecatini scenderanno in campo non solo contro i Knights Legnano di Tommaso Marino, ma anche contro un altro temibile avversario: la Lafora. Si tratta di una malattia molto rara di carattere neurologico, caratterizzata da mioclono, sintomi cerebellari e deterioramento psichico, e dovuta ad un’alterazione genetica che si verifica durante l’adolescenza. L’esordio si verifica durante l’adolescenza. Il decorso à caratterizzato da un significativo e rapido deterioramento cognitivo, i cui sintomi primari possono precedere le anomalie motorie, e dal progressivo aumento di intensità delle convulsioni e delle mioclonie. La penultima partita casalinga di regular season degli Herons sarà l’occasione per sensibilizzare sul tema il pubblico del PalaTerme: all’interno del palazzetto sarà predisposto un desk dell’Associazione Italiana Lafora ODV (A.I.LA.), dove sarà possibile prendere informazioni e, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di fare una donazione volontaria. I fondi raccolti durante il match di domenica saranno devoluti alla ricerca e agli studi sulla malattia e andranno direttamente ad A.I.LA., con la quale gli Herons avevano già collaborato nel dicembre 2022, dedicando il ricavato della vendita del Pandoro Solidale per favorire e promuovere iniziative finalizzate ad aiutare gli adolescenti colpiti da questa grave patologia.

"Sarà un momento molto toccante – dichiara Paola Pacca, consigliera A.I.LA. e madre di Daniela, tragicamente scomparsa dieci anni fa proprio a causa della malattia di Lafora – L’iniziativa servirà soprattutto per aiutare i ragazzi e ragazze che adesso stanno combattendo contro questo terribile nemico".

F. Pal.