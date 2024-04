Serie D. Aglianese, tre punti a Mezzolara per la matematica salvezza

Alla partenza della trasferta dell’Aglianese sul campo dell’ultima in classifica Mezzolara il direttore operativo Fabio Taccola ha risposto, in modo breve e netto, a due nostre domande: Cosa si aspetta dalle ultime quattro partite del campionato? "Quattro vittorie e dalla gara col Mezzolara la matematica salvezza". E le voci su un interessamento nei riguardi della Pistoiese? "Smentisco categoricamente – dice Taccola – nella nostra mente c’è solo la conclusione del campionato e dopo la programmazione della prossima stagione con l’Aglianese". Più chiaro di così non si può. Dunque tutti i pensieri ora sono al campo, per finire al meglio il torneo dopo il successo di domenica scorsa con la Sammaurese che ha permesso di uscire dal tunnel di quattro sconfitte consecutive.

Sulla gara di oggi e sulle sue insidie ha parlato l’allenatore Francesco Baiano. "Siamo contenti di essere tornati alla vittoria che ci mancava da un mese – dice Baiano – e abbiamo dato una scossa alla classifica, in quanto le sconfitte precedenti avevano dato alle altre squadre la possibilità di accorciare le distanze nei nostri riguardi e tra queste formazioni c’era proprio la Sammaurese. Vincendo lo scontro diretto l’abbiamo ricacciata di nuovo a otto punti e questo ci lascia lavorare più tranquilli. Inoltre domenica abbiamo rivisto la squadra che c’era prima di un mese fa – aggiunge l’allenatore neroverde – quella squadra che aveva dato certezze e consapevolezza di credere nei propri mezzi".

Baiano torna ad analizzare la causa, per lui tutta psicologica, della serie negativa di quattro insuccessi seguita a un imperioso inizio di girone di ritorno. "Dopo il pari con il Lentigione e la sconfitta col Ravenna – spiega il mister – è scattato qualcosa nella testa dei giocatori, in modo inconscio, sono cose di cui non ti rendi conto, ma in campo si vede. Non abbiamo giocato con quella intensità, voglia e fame che servivano". L’Aglianese è nona a 40 punti, il Mezzolare ultimo a 19 punti. "Loro stanno lottando per salvarsi – fa presente Baiano – e con noi avrà forse l’ultima possibilità di agganciare i play-out. Dovremo fare una partita di grande temperamento e di grande voglia e farci trovare pronti perché il Mezzolara vorrà fare risultato a tutti i costi e come tutte le squadre del girone ha organizzazione e individualità che possono crearti difficoltà. È una di quelle gare in cui abbiamo tutto da perdere e nulla da guadagnare e non bisogna dimenticare che loro ultimamente hanno battuto due a zero il Corticella in casa"

L’Aglianese dovrà fare a meno del centrocampista Marino che è assente per squalifica. Al suo posto potrebbero giocare sia Perugi che Silvestro. In difesa c’è il solito ballottaggio tra Pupeschi e Iacoponi dovuto al fatto che in genere la quota Fiaschi occupa uno dei posti di difensore centrale. In avanti la coppia titolare Mascari-Della Pietra non dovrebbe correre rischi sulla titolarità.

Giacomo Bini