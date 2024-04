Serie B Nazionale. Gema vede l’obiettivo: "Vittoria da 4 punti»

Dentro il successo della Gema Pallacanestro Montecatini sul parquet di Gravellona Toce contro la Paffoni Omegna ci sono tutti gli ingredienti dell’impresa epica e buona parte di quelli che hanno contraddistinto il cammino dei "leoni" termali in questa stagione: la caparbietà nel non arrendersi di fronte al -10 di fine terzo periodo, la ancora non perfetta capacità nel gestire le situazioni di vantaggio, la classe nei canestri di Passoni e Mastrangelo, il tutto mischiato con il pathos che solo le gare decise all’overtime sanno regalare. Una vittoria così avrebbe meritato di essere quella decisiva per la conquista definitiva di un quarto posto che per Gema c’è (dalla nona di campionato), ma ufficialmente ancora non c’è, invece coach Marco Del Re e i suoi ragazzi dovranno aspettare come minimo fino a domenica e sperare che Sant’Antimo non faccia il miracolo nel recupero di mercoledì sera al PalaPuca contro la Libertas Livorno: "E’ una vittoria quella di sabato che vale quattro punti per noi nella corsa al quarto posto, sappiamo che dovremo sudarcela fino all’ultima partita ma vogliamo provare a mantenere questa posizione di classifica – esordisce coach Marco Del Re – Omegna è stata abile nel primo tempo a chiudere con 5 punti di scarto, nell’intervallo lungo abbiamo provato a mischiare un po’ le carte ed eravamo tornati a contatto ma la Paffoni ci ha rimesso subito a distanza, ho chiamato time-out sul 60-50 a fine terzo quarto e da lì in poi abbiamo piazzato un parziale di 23-9, riuscendo poi in qualche modo a portarla a casa al supplementare. Faccio i complimenti ai miei giocatori per un secondo tempo e un overtime giocati con carattere, energia e grandissima lucidità".

Il risultato del PalaCipir è il manifesto di ciò che la Gema cerca di essere fin dall’inizio della stagione, spesso con esito positivo: un collettivo con la "C" maiuscola, in cui tutti riescono ad esaltarsi e ogni giocatore è in grado di ergersi a protagonisti a seconda dei momenti della partita. Una dimensione che la formazione montecatinese ha recuperato dal rientro a pieno regime di Angelucci, anche stavolta determinante dalla panchina con una tripla allo scadere dei 24 secondi negli ultimi minuti del quarto periodo: "In quel momento del match la bomba di Angelucci è valsa qualcosa in più dei tre punti andati a referto, ma farei un torto agli altri se nominassi solo lui, perché è stata veramente una vittoria di squadra – commenta il condottiero dei "leoni" – Ancora una volta questo gruppo ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo, è da inizio stagione che i ragazzi lo fanno, hanno sempre dato l’anima anche in condizioni disastrose a livello di infortuni e si meritano soddisfazioni come quella vissuta con Omegna".

Filippo Palazzoni