Promozione: larcianese al fotofinish. Il Casalguidi continua a volare. Colpaccio Lampo a Viareggio

L’unica nota stonata è rappresentata dalla sconfitta del Monsummano, nell’anticipo del sabato. Per il resto, la trentesima giornata del campionato di Promozione è stata a dir poco trionfale, per le formazioni di Piana e Valdinievole. Partendo dal Casalguidi, ormai sempre più quarto nel girone A dopo il successo casalingo contro il Viaccia. L’1-0 finale lo ha siglato Paccagnini a pochi minuti dal triplice fischio, che si è così fatto perdonare per il rigore sbagliato nel primo tempo e ha regalato alla formazione di coach Marco Benesperi la quindicesima vittoria nel torneo. Fa festa anche la Larcianese, che ha espugnato con il medesimo punteggio (ma al fotofinish, visto che il gol è arrivato in pieno recupero) il campo del Settimello. Merito di Marianelli, che ha spinto il pallone in rete a tempo quasi scaduto e permesso ai ragazzi di mister Cerasa di mantenersi al sesto posto e ad un tiro di schioppo dalla zona playoff. Ma la vera e propria impresa è quella compiuta dalla Lampo Meridien, capace di fermare il Viareggio primo della classe. Una doppietta di Maiorana e un acuto di Dingozi hanno garantito al club di violare il terreno di gioco dei viareggini, rimettendo tutto in gioco per la lotta per il vertice: la formazione allenata da Magrini può ancora sperare di qualificarsi agli spareggi-promozione, visto che la classifica è più che mai corta. Saranno decisive sotto questo aspetto le ultime quattro partite che completeranno la "regular season": ci sono potenzialmente dodici punti ancora in palio, che faranno la differenza fra una buona stagione e un’annata anonima. Occhio quindi al prossimo turno: il Casalguidi andrà nella tana di un Maliseti Seano sempre più pericolante, mentre la Larcianese osserverà una giornata di riposo. Da seguire poi Lunigiana Pontremolese – Intercomunale Monsummano, che potrebbe avere ripercussioni anche nella corsa alle primissime piazze. Esattamente come Lampo Meridien – Pietrasanta: mai come adesso è arrivato il momento di dare il 110%.

Giovanni Fiorentino