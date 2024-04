Pistoiese, agonia infinita. Società convinta di giocare

A meno di tre giorni dall’appuntamento di domenica, giorno della sfida col Sangiuliano City, continua a regnare l’incertezza più totale sul presente e sul futuro della Pistoiese. Gerardo Perillo, legale di De Simone nonché avvocato della Pistoiese, fa sapere di essere al lavoro per preparare il terreno in vista del possibile ingresso in società di nuovi imprenditori che, stando sempre alle versioni societarie, avrebbero manifestato interesse alle sorti della Pistoiese nonostante la grave situazione debitoria.

Sulla stessa linea d’onda si stanno muovendo alcune figure, già menzionate nei giorni scorsi, legate direttamente ed indirettamente alla società, le quali stanno provando a garantire il regolare svolgimento della partita di domenica. Sulla testa dell’Olandesina pende però la spada di Damocle rappresentata dal pochissimo tempo a disposizione, quantificabile in una manciata di ore, a disposizione degli acquirenti per fornire le garanzie economiche necessarie a portare a termine la stagione.

Concretamente rimane appena una giornata, quella di oggi, per espletare le varie pratiche e salvare la Pistoiese dall’esclusione – con conseguente radiazione – del campionato di Serie D. Un ulteriore ostacolo, che va ad aggiungersi ad una corsa contro il tempo già molto complicata, è rappresentato dal pagamento di circa 4mila euro che il club deve necessariamente onorare alla Lega Nazionale Dilettanti prima dell’inizio della partita tramite un assegno circolare. Come riportato all’articolo 33 punto 6 del regolamento della Lnd, la Lega può disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato in programma sul campo di gioco di società inadempienti ad obbligazioni economiche. Nel caso in cui l’ispettore non fosse in grado di effettuare l’esazione della somma, notificherà al direttore di gara che la partita non può essere disputata. Nel frattempo, per quanto riguarda il fronte sportivo, nella mattina di ieri la squadra si è allenata agli ordini di Riccardo Durante, il quale però, stando ai rumors interni, potrebbe rassegnare le proprie dimissioni nella giornata odierna.

Per scongiurare il rischio di rimanere senza un allenatore, il club starebbe pensando di chiedere a Gabriele Parigi di tornare in panchina, col tecnico che – in punta di diritto – non potrebbe opporsi in quanto ancora sotto contratto. Lo stesso vale per i giocatori, che finché avranno in essere un contratto con la Pistoiese dovranno essere pronti a scendere in campo.

Intanto, si attende, probabilmente nella giornata di oggi, la decisione del Tribunale del riesame in merito alla richiesta dell’avvocato difensore di De Simone, dell’attenuazione della misura cautelare per il ’garante’ del trust Orange finito in carcere nell’ambito dell’indagine legata ai fondi Ue e Pnrr.

