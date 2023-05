Pescia e Via Nova ottengono la salvezza

pescia

PESCIA: Fiaschi; Puccini, Carfagna, Scotete, Sisma, Fanani, Iammelli (70’ Fiumicino), Borri, Maraviglia, Mercugliano, Natali. A disposizione: Melani, Wade, D’Acunti, Maltagliati, Lucherini, Parlato, Toni, Fattori. All: Michelotti.

SPEDALINO LE QUERCI: Cherubini; Spadoni, Ferrari, Lunghi, Calcagno, Cecchi, Capecchi (89’ Marangio), Niccolai, Lucchesi (76’ Bartoletti), Massaro, Landini. A disposizione: Pacini, Ciampi, Cecchini, Frosini, Bindi, Tito. All: Ceccarelli.

Arbitro: Chisari di Livorno.

Marcatore: 79’ Mercugliano.

PESCIA – Può far festa il Pescia di mister Michelotti, che batte per 1-0 lo Spedalino Le Querci nella finale Play-Out disputata allo "Stadio dei Fiori", conquistando così una sudatissima, ma meritata salvezza . Sul campo della squadra rossonera si assiste ad una vera e propria guerra di nervi, giocata in maniera attenta e speculare da entrambe le formazioni. La paura di fare un passo falso, e di mostrare il fianco all’avversario è tanta. Così di azioni pericolose se ne vedono poche. Mostra però più verve la squadra di casa che, nel momento migliore, piazza il colpo del ko, che decide l’incontro. E’ il numero dieci del Pescia Mercugliano ad andare in gol al 79’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, facendo così esplodere di gioia il pubblico pesciatino.

Simone Lo Iacono