L’intervista al leader dello spogliatoio. Parla Saccaggi: "Adesso tutti ci rispettano»

A mente fredda, la grandezza dell’impresa di Pistoia risalta ancor di più. L’Estra ha sbancato il campo di Bologna alla sua prima alla Virtus Segafredo Arena conquistando la salvezza matematica. "Sensazioni indescrivibili – dice Lorenzo Saccaggi – La vittoria è stata un’impresa emozionante perché arrivata al termine di una grande rimonta e resa ancora più grande dai tanti tifosi presenti. Un successo che rimarrà nella storia di questa stagione". Una vittoria che ha fatto cambiare l’obiettivo di Pistoia che con la salvezza in tasca adesso può guardare ai play off. "Dobbiamo rimanere con i piedi per saldi per terra – prosegue –. Questa vittoria ci dà la possibilità di sognare, di provare a raggiungere un altro obiettivo ma dobbiamo rimanere umili perché ogni minimo rilassamento può costare caro". Un successo, il settimo, arrivato giocando fuori casa dove in apparenza Pistoia sembra trovarsi più a suo agio ma la realtà è molto diversa da ciò che sembra. "Parlo da esordiente di questo campionato – spiega Saccaggi – e dico che nessuna gara è scontata. E’ difficile andare a vincere fuori così come lo è vincere nel nostro palazzetto, per me il più caldo d’Italia e ogni volta che abbassi l’attenzione la sconfitta è dietro l’angolo, a maggior ragione ora che tutte le squadre puntano ad un obiettivo. Giocare fuori casa può togliere un po’ di pressione ma non è questo il punto. Direi piuttosto che all’inizio qualcuno ha peccato in termini di attenzione contro di noi perché non ci conoscevano, adesso vedo molto più rispetto nei nostri confronti e tutti ci affrontano al massimo". A partire dalla gara di domenica contro Reggio Emilia in cui Pistoia dovrà provare a dare seguito al successo contro Bologna. "Dobbiamo dare continuità ai risultati, con l’attenzione che deve esserci dal primo all’ultimo minuto – conclude – evitando partenze false e contribuendo a far diventare il PalaCarrara un fortino".

Maurizio Innocenti