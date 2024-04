L’Aglianese torna a vincere. Sammaurese al tappeto

AGLIANESE

3

SAMMAURESE

0

AGLIANESE Valentini, Maloku, Fiaschi, Pupeschi (91’ Iacoponi), Viscomi, D’Ancona (94’ Fontana), Remedi, Grilli, Marino (81’ Perugi), Mascari (81’ Silvestro), Della Pietra (91’ Vanni). A disp. Moretti, Delle Donne, Sow, Poli. All. Baiano.

SAMMAURESE Ravaioli, Frosio (46’ Guidi, 74’ Montesi), Bolognesi, Scalini, Morri, Scanagatta, Misuraca (58’ Casadei), Nisi (87’ Ricci), Maltoni (57’ Pacchioni), Campagna, Lombardi. A disp. Porcellini, Canalicchio, Tamai, Marconi. All. Taccola.

ARBITRO Amadei di Terni.

MARCATORI 23’ Grilli, 90’ Della Pietra, 95’ Maloku.

E’ tornata (troppo tardi, ormai) l’Aglianese della prima parte del girone di ritorno ed è arrivata una vittoria che mancava da cinque giornate. VIttoria che certifica la matematica salvezza dei neroverdi. L’ingranaggio di Baiano ha girato al meglio ed è stato impreziosito da un gol gioiello di Andrea Grilli, che ha indirizzato la partita con la Sammaurese al 23’ con un formidabile destro al volo dal limite dell’area su unp schema su calcio d’angolo studiato in allenamento. Una volta in vantaggio l’Aglianese non ha mai corso rischi ma ha fallito diverse occasioni per il raddoppio e il risultato è rimasto aperto fino al 90’ quando Della Pietra ha raddoppiato e, nel recupero, Maloku ha arrotondato il punteggio.

La Sammaurese è arrivata alla conclusione una sola volta, sullo 0-0; poi, una volta in svantaggio, ha reagito e nel secondo tempo ha anche costretto l’Aglianese ad abbassarsi, ma la difesa neroverde non ha concesso nulla e per gli ospiti ci sono stati solo una serie di calci d’angolo senza esito. Oltre alla grinta dei tempi migliori l’Aglianese ha anche messo in mostra buone trame di gioco. Il primo tempo di Grilli è stato da incorniciare anche in fase di regia. Poco prima del gol del vantaggio un cross millimetrico di Viscomi non ha trovato la testa di Mascari per una lieve deviazioni di un difensore in recupero. Già prima del riposo l’Aglianese poteva raddoppiare con un’azione arrembante di Della Pietra che ha saltato un paio di avversari prima di concludere. Nel secondo tempo la Sammaurese ha fatto il massimo sforzo, ma l’Aglianese ha tenuto botta e anzi ha costruito tre nitide palle gol per chiudere la partita. Al 13’ Mascari scappa sulla linea di fondo a destra e crossa per D’Ancona, che di testa sfiora il due a zero. Al 20’ l’azione più bella: Della Pietra va via velocissimo sulla destra, crossa teso al centro dove Mascari gira di testa, un difensore devia il pallone sul quale si avventa Maloku che costringe Ravaioli ad una difficile parata. Al 39’ è il nuovo entrato Perugi ad impegnare di nuovo il portiere finché al 90’ arriva il raddoppio con una ripartenza di Silvestro conclusa da Della Pietra e nel recupero il terzo gol con un imperioso colpo di testa di Maloku su corner di Grilli.

"Si è rivista la squadra di prima della sconfitta col Ravenna – dice Baiano –: sono molto contento, la squadra ha cercato di fare calcio ed ha avuto l’approccio feroce che non si vedeva da un po’ di tempo offrendo la prova di orgoglio che avevo chiesto. Il gol di Grilli, al di là della bellezza, viene da un corner che avevamo provato in allenamento, un gol di quelli che si vedono poche volte".

Giacomo Bini