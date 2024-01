La ’vecchia guardia’ lancia Pistoia. Scafati va ko nello scontro diretto

ESTRA PISTOIA

78

GIVOVA SCAFATI

71

PISTOIA Willis 15, Della Rosa 5, Moore 7, Saccaggi 3, Del Chiaro 5, Varnado 5, Wheatle 16, Hawkins 11, Ogbeide 11, Dembeleè ne.

All. Brienza.

SCAFATI Gentile 6, Mouaha, Pinkins 9, Rossato 7, Logan 11, Rivers 9, Nunge 3, Pini 2, Strelnieks 19, Gamble 5, Imade ne, Morvillo ne.

All. Boniciolli.

ARBITRI Attard, Nicolini, Bartolomeo.

NOTE Parziali: 10-21; 31-43; 51-54. Tiri da due Pistoia 17/31, Scafati 11/31. Da tre Pistoia 13/31, Scafati 13/27. Liberi Pistoia 5/9, Scafati 10/12. Rimbalzi Pistoia 32 Scafati 34.

Una vittoria alla...Pistoia. I biancorossi dopo un inizio contratto, magari condizionato dal ricordo della batosta di domenica scorsa, nel secondo tempo si sono sbloccati, anche grazie alla grinta del proprio ’nucleo storico’, scrollandosi di dosso la tensione e la paura. E sono riusciti a recuperare una partita che sembrava ormai avviata dalla parte di Scafati. Un primo tempo dai due volti per Pistoia che in difesa tutto sommato non se la cava neanche male: qualche sbavatura ma anche tanto merito del talento di Scafati. Mentre in attacco le cose non vanno, tanti errori non forzati, palla che non gira a dovere e difficoltà nelle letture su come attaccare al difesa avversaria.

La truppa americana , che riabbraccia Varnado dopo l’infortunio (con Blakes di conseguenza fuori dalla lista), dopo i primi due quarti mette a referto 17 punti in cinque giocatori, un bottino decisamente troppo magro. La sensazione è che la scoppola di domenica a Sassari sia ancora fin troppo presente tanto da bloccare i biancorossi. La sveglia la suona Brienza che, dopo aver subito il gioco avversario, nello spogliatoio catechizza a dovere la squadra che rientra in campo con un piglio diverso e soprattutto mentalmente più libera. La difesa torna ad essere un punto fermo e l’attacco, una volta tolta la scimmia di dosso, inizia a fare il suo dovere. L’Estra piazza un parziale di 18-7 e rientra in partita (49-50) a poco più di un minuto dalla fine.

Pistoia è tornata e alla sua maniera ovvero con grinta, forza e voglia di non mollare. Il quarto periodo è un quadro tutto da dipingere perché lo scarto tra le due squadre è minimo e la partita è in bilico. Ci pensano le pennellate di Saccaggi e Willis a dare un tocco di colore alla tela regalando prima il pareggio e poi il vantaggio a Pistoia (61-58). Una gara rovesciata come un calzino dai biancorossi che adesso mettono paura a Scafati che non si aspettava una reazione simile o almeno non era pronta ad affrontarla. Il match va via punto a punto ma con l’inerzia nelle mani di Pistoia che ad un minuto dalla fine decide di scrivere la parola fine e ci pensano Willis e un redivivo Moore che piazza la tripla della staffa.

Maurizio Innocenti