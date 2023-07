La competizione. Il torneo dei rioni di Montale entra nel vivo con le semifinali

Il torneo dei rioni montalesi è giunto alle semifinali dopo un girone eliminatorio e due play-off caratterizzati da tante emozioni in campo e da una notevolissima partecipazione di pubblico. Stasera, giovedì 27 luglio, la prima semifinale vedrà di fronte i rioni Smilea e Bigattiera, mentre domani, venerdì 28 luglio, si affronteranno Ugna e Stazione. Smilea e Ugna si sono guadagnate l’accesso alla semifinale direttamente dal girone eliminatorio che hanno concluso rispettivamente al primo e al secondo posto in classifica. La Bigattiera, che era giunta quarta in classifica, ha invece dovuto superare la prova del play-off battendo il Tobbiana con il punteggio di due a zero con reti di Riccio (su rigore) nel primo tempo e di Goretti nel finale. Più combattuto il secondo play-off che ha visto di fronte la Stazione, terza in classifica nel girone eliminatorio, contro il Dore.

La partita si è conclusa sul punteggio di 2 a 2 dopo i tempi supplementari e da regolamento è passata la Stazione per il migliore piazzamento nel girone di qualificazione. La gara ha visto il Dore andare in vantaggio con Fioriello e in seguito, già nel primo tempo, la rimonta della Stazione con il pareggio di Crabu direttamente su calcio di punizione e la rete del vantaggio di Spanò di testa su calcio piazzato di Zingariello. Sul finire dei regolamentari il Dore ha pareggiato con un’autorete di un difensore avversario. Nei supplementari il Dore ha avuto alcune ghiotte opportunità per centrare la vittoria ma alla fine il risultato è restato sul 2 a 2, favorevole alla Stazione. Grande attesa ora per le semifinali, che si preannunciano molto combattute, e per la finalissima in programma il 31 luglio dalla quale uscirà il vincitore della 36esima edizione del torneo.

Giacomo Bini