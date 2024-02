Info utili. Tabellone, arbitri e programmazione televisiva in chiaro

Tutto è pronto per l’edizione 2024 della Frecciarossa Final Eight che si giocherà a Torino da domani a domenica 18 febbraio. Un appuntamento che vede protagoniste le squadre che si sono classificate dal primo all’ottavo posto al termine del girone d’andata. La manifestazione sarà trasmessa in chiaro, per consentire a tutti gli appassionati di pallacanestro di non perdere nemmeno una partita. Discovery trasmetterà integralmente in chiaro su NOVE e DMAX, sui canali Eurosport e in diretta streaming su Discovery+. Dai quarti di finale di mercoledì 14 e giovedì 15 e le semifinali di sabato 17 febbraio su DMAX, la finale di domenica 18 febbraio sarà in chiaro alle 17:45 su NOVE. Inoltre, l’intera Frecciarossa Final Eight sarà trasmessa in simulcast su Eurosport 1, Eurosport 2 e live-streaming su Discovery+ ed Eurosport App.

Questa la programmazione dei quarti di finale: Mercoledì 14: ore 18 EA7 Emporio Armani Milano- Dolomiti Energia Trentino (telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi), ore 20:45 Umana Reyer Venezia-Estra Pistoia (telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin). Giovedì 15: ore 18 Virtus Segafredo Bologna-Unahotels Reggio Emilia (telecronaca di Michele Pedrotti e Chicca Macchi), ore 20:45 Germani Brescia-GeVi Napoli (telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin).

La sfida tra la Umana Reyer Venezia e l’Estra Pistoia sarà diretta da Roberto Begnis, Carmelo Lo Guzzo e Denis Quarta. In caso di passaggio del turno contro la Reyer, Pistoia incontrerà la vincente del quarto di finale tra Milano e Trento.