HERONS. Fabo, ancora niente rientro per Carpanzano. L’esterno torna a Catanzaro per il recupero Il giocatore di basket Gianluca Carpanzano della Fabo Montecatini è tornato a Catanzaro per continuare il recupero dall'infortunio. Tempi di recupero prolungati a causa di problemi fisici che lo tengono lontano dal campo da tre mesi.