Enrico Pellegrino, prima medaglia continentale per l'Italia nella Federkombat

Un pistoiese protagonista nell’anno storico di Federkombat. In questo 2023 che ha visto Federkombat, la federazione di kickboxing, muaythai, savate, shoot boxe e sambo (arti marziali), divenire federazione sportiva nazionale (ufficialmente dallo scorso 23 maggio), ecco la prima medaglia continentale per l’Italia. L’ha conquistata Enrico Pellegrino, nella disciplina muaythay, agli European Games Cracovia - Molopolska 2023, classificandosi secondo sotto lo sguardo attento del pistoiese Rodolfo Meoni, membro della Commissione Nazionale Arbitri Federkombat, in questo caso selezionato quale commissario assieme a colleghi di Turchia, Austria, Francia, Emirati Arabi e Polonia. Meoni è da anni arbitro internazionale IFMA e sarà impegnato anche ai prossimi Campionati Mondiali Giovanili di Belek, in Turchia, a settembre e ai prestigiosi World Combat Games a Riyadh, in Arabia Saudita, a ottobre. "Da italiano è stata una grandissima gioia assistere alla conquista dell’argento da parte di Pellegrino, da commissario un orgoglio essere presente a una giornata storica – afferma Meoni –. Sono divenuto arbitro grazie a mio figlio Martin, atleta muaythai, che mi ha spinto verso questa disciplina. Provengo dal judo e per meglio comprendere questa complessa e millenaria disciplina sono andato direttamente alla fonte. Ho studiato la muaythai all’IPE di Bangkok, conquistando fiducia e rispetto. Sono stato ripagato dalle tante soddisfazioni e riconoscimenti ottenuti".

Gianluca Barni