Eccellenza

PRO LIVORNO

0

VALD. MONTECATINI

1

PRO LIVORNO Serafini, Solimano, Lucarelli (39’ st Fornaciari), Quilici (17’ st Santagata), Cavalli (39’ st Maffei), Lischi, Montecalvo, Putrignano (17’ st Montagnani), Cutroneo, Signorini, Lucchesi. A disp. Strambi, Fraschi, Turini, Di Fiandra, Gianfranchi. All. Bandinelli.

MONTECATINI Gega, Fanti, Lucchesi (32’ st Conti), Gamberucci (1’ st Coselli), Fedi, Torracchi, Rosati, Volpi, Ba (42’ st Liberto), Bibaj (34’ st Bacci), Pratesi (38’ st Alessiani). A disp. Bejzaku, Del Carlo, Natali, Giulianelli. All. Pellegrini.

ARBITRO Burattini di Roma.

MARCATORE Bibaj su rig. al 28’ pt.

NOTE Espulsi Signorini al 7’ st e Cutroneo al 29’ st.

Il match giocato al "Magnozzi" contro la Pro Livorno Sorgenti regala tre punti d’oro al Valdinievole Montecatini, che si impone per 1-0, grazie al gol su rigore siglato da Bibaj alla mezzora del primo tempo. I ragazzi guidati da Pellegrini giocano un ottimo match, controllando agevolmente la linea mediana del campo e mettendo sin da subito in difficoltà la squadra di casa, che costruisce davvero poco o nulla in avanti. Gega addirittura non mette a referto nemmeno una parata. Chi costruisce invece tanto è il duo d’attacco bianco-celeste Ba-Bibaj, che sin da subito mette in evidente difficoltà la linea difensiva della Pro Livorno: Serafini deve compiere degli ottimi interventi per evitare di prendere gol. Gol che arriva puntuale al 28’: Ba fugge alla marcatura dei suoi avversari e si incunea in area di rigore, subendo fallo. Penalty netto che Bibaj trasforma in rete, portando così i suoi in vantaggio. Nella ripresa le cose non cambiano affatto. I padroni di casa hanno delle grosse difficoltà a costruire gioco, e mostrano anche tanto nervosismo in campo. A farne le spese sono Signorini e Cutroneo, che vengono espulsi per doppio giallo. La doppia superiorità numerica permette alla squadra di Pellegrini di gestire con calma la ripresa, con il caldo a farla da padrona, e di creare i presupposti per segnare il 2-0.I tentativi creati da Alessiani, Rosati e Bacci vengono ancora una volta neutralizzati da un ottimo Serafini, ma poco importa: contano i tre punti.

Simone Lo Iacono