Onorare la memoria di Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino venuto a mancare dopo essere stato colpito da un malore in campo, ma anche rispettare la regolarità del campionato. È per questo duplice motivo che, nel corso del Consiglio Direttivo andato in scena lunedì, il presidente della Lnd Toscana Paolo Mangini ha deciso che domenica 21 aprile il Girone A di Eccellenza osserverà una giornata di pausa. La tragedia della scomparsa del giovane attaccante è infatti avvenuta nel corso della sfida tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, match decisivo per la lotta salvezza che riguarda molto da vicino anche il Montecatini. La partita di Campi Bisenzio, interrotta al 15’ del primo tempo, verrà recuperata mercoledì 24 aprile e le due giornate che mancano alla fine della stagione regolare slitteranno quindi di una settimana. Il penultimo turno anziché il 21 aprile verrà giocato il 28, mentre la giornata finale è stata riprogrammata per il 5 maggio. Di conseguenza verranno spostati in avanti di sette giorni anche le partite dei playoff, che saranno il 12 e il 19 maggio, e dei playout, il 12 maggio.

Nel frattempo, nonostante un campo in pessime condizioni e il caldo anomalo che sta imperversando, il Ponte Buggianese ha portato a casa un punto importantissimo dalla Garfagnana, pareggiando per 1-1 contro il River Pieve. La prestazione della squadra allenata da mister Gutili è stata buona, grazie anche alla grinta mostrata nella ripresa, che ha fatto sfiorare ai bianco-rossi la possibilità di portar via l’intera posta in palio. Il punto guadagnato però non è da buttare. Anzi, è molto importante, perché avvicina ancora di più i pontigiani alla conquista matematica della salvezza, che potrebbe arrivare nel prossimo turno, al "Pertini" col Lanciotto Campi. "La gara è stata gradevole, nonostante il caldo e le pessime condizioni del terreno di gioco – ha detto il dirigente Gianni Sensi –. E’ venuto fuori un pareggio, forse giusto, anche se noi abbiamo espresso più gioco, creando le occasioni più nitide per poter portare a casa l’intera posta in palio". La salvezza è ad un passo e solamente la matematica non permette ai pontigiani di poter già festeggiare la permanenza in Eccellenza.

Flori-Lo Iacono