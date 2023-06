Delfino Pescia, nuovo allenatore e sei atlete confermate

Un nuovo allenatore, sei atlete confermate, due partenti e una speranza. La prima squadra della Pallavolo Delfino Pescia sta prendendo forma. Dopo l’addio di coach Alessandro Bigicchi, la dirigenza pesciatina ha scelto Simone Fiori per la panchina: si tratta di un tecnico, vecchia conoscenza di Sandrino Becheroni, che ha avuto risultati positivi nel settore giovanile della Nottolini Capannori, oltre a ricoprire gli incarichi di allenatore capo con la formazione di C e di assistente con quella di B1. Come per Bigicchi, c’è lo zampino del sammarcellino Becheroni, responsabile del vivaio valdinievolino. Sono state confermate Asia Sentieri, Greta Menicocci, Emily Bontà, Asia D’Otre, Alessia Frediani e Giorgia Rossi; a queste, la dirigenza vorrebbe aggiungere Angela Palminteri, che ha manifestato l’intenzione di cessare l’attività agonistica.

Gianluca Barni