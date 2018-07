Pistoia, 28 luglio 2018 - Mercato calcistico rosa in fermento. Due arrivi e una dolorosa partenza per il Calcio Femminile Pistoiese 2016. Due ingaggi ufficiali per la prima squadra arancione, anche nella prossima stagione impegnata nel campionato di serie C e nella Coppa Toscana di categoria. La dirigenza, infatti, ha definito le trattative per portare a Pistoia Ilaria Italiano, estremo difensore classe 2002 di grandissima prospettiva, nel giro delle Nazionali giovanili, e Giulia Martinelli, classe 2001, attaccante esterno con il vizio del gol.

“Si tratta di due innesti importanti – fa sapere il direttore tecnico Stefano Barsotti –: due calciatrici ex Lucchese. Italiano è un gran colpo, la nostra prima scelta per un ruolo fondamentale come quello di portiere. La ragazza, pur giovanissima, è più di un prospetto avendo già avuto un impatto importante con il calcio delle grandi. Martinelli si è completamente ristabilita dall’infortunio subito quando militava nella Libertas Lucchese. Molto promettente e con un buon curriculum, va a rinforzare una prima linea già competitiva. Se consideriamo che l’organico è quasi tutto confermato, gli arrivi la dicono lunga sulle nostre ambizioni”.

Italiano ha giocato nel Lucca 2003 e nella Libertas Lucchese: nel 2016 si è rotta il crociato. È arrivata a indossare la maglia della Nazionale azzurra under 16. L’obiettivo dichiarato dai dirigenti arancioni è lottare per la promozione, migliorare il terzo posto dell’annata passata. Ha lasciato il club, invece, il dirigente Salvatore Rivo, già ex Real Aglianese. Si è preso un anno sabbatico dal pallone.

Gianluca Barni