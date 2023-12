Aglianese Successo di carattere

progresso

PROGRESSO (3-5-2): Bizzini; Cocchi M., Hasanaj, Biguzzi; Mele, Selleri, Cocchi S., Dalmonte, Baccolini; Barbieri, Cancello. A disposizione: Cheli, Ballanti, Rossi, Corzani, Di Piedi, Grandini, Matta, Ferraresi, Pinelli. All.: Vullo.

AGLIANESE (3-5-1-1): Moretti, Pupeschi, Iacoponi, Viscomi; D’Ancona, Grilli, Remedi, Marino, Maloku; Perugi, Bocalon. A disposizione: Lami, Fiaschi, Marcellusi, Delle Donne, Tesi, Mertiri, Simonetti, Zumpano, Lika. All.: Baiano.

Arbitro: Nuckchedy.

Reti: 26’ pt Perugi, 43’ Bocalon, 45’ Cancello; 9’ st Marino, 14’ Selleri.

CALCIO

Non poteva sbagliare l’Aglianese e così è stato. I neroverdi conquistano tre punti importanti in quel di Castel Maggiore battendo i padroni di casa del Progresso per 2-3. Una gara che i neroverdi hanno quasi sempre condotto, coi rossoblù che hanno comunque provato a trovare il pareggio fino alle battute finali. Il successo permette all’Aglianese di salire a quota 20 punti e mettere nel mirino il quinto posto valido per i playoff, distante ora sei lunghezze.

L’avvio di gara sorride all’Aglianese che prima sfiora il vantaggio con Marino, poi lo trova al 26’ grazie a Perugi che dopo un batti e ribatti mette la sfera alle spalle di Bizzini. Gli ospiti non mollano e trovano lo 0-2 con un preciso diagonale di Bocalon al 43’. Non è finita però perché Cancello al 45’ riapre il match sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’Aglianese non si fa spaventare dal gol subìto proprio al tramonto della prima frazione e allunga nuovamente al 9’ della ripresa con Marino, che porta a tre le marcature per la propria squadra. Ma se i neroverdi ce la mettono tutta, il Progresso non è da meno e torna ancora dentro la partita grazie al gol di Selleri al quarto d’ora, che dà ulteriore fiducia ai bolognesi.

La partita resta aperta fino alla fine, in una girandola di emozioni che nel finale vede in casa neroverde salire in cattedra Moretti, che che in due occasioni tiene in vita la sua squadra con parate fondamentali. Sono questi gli ultimi brividi per Baiano e i suoi ragazzi, che al triplice fischio tirano un sospiro di sollievo e danno il via alla festa... con vista playoff.

Michele Flori