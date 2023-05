Grasso nuovo responsabile organizzativo di Italia Viva a Pistoia

Nel corso dell’ultima riunione di segreteria provinciale, Italia Viva Pistoia ha scelto all’unanimità Giovanbattista Grasso come nuovo “responsabile organizzazione” dei “renziani” nel capoluogo. Punto di riferimento, nel corso della sua attività lavorativa, nel mondo sindacale ed associativo in Hitachi Rail Sts (prima azienda del territorio per rilevanza e numero di lavoratori all’interno), la sua nomina sta a significare anche la ripartenza del gruppo di Italia Viva sul territorio comunale di Pistoia dopo la sconfitta alle elezioni amministrative dello scorso anno.

«Con questa decisione vogliamo ripartire dal mondo del lavoro e dalle storiche lotte di Giovanbattista sul tema dell’amianto, oltre che essere doveroso, è per noi fonte di soddisfazione – dicono Francesco Romano Natali e Sonia Petrillo, coordinatori provinciali di Italia Viva, coadiuvati anche da Edoardo Fanucci – Grasso è una figura storica per la politica pistoiese ed ha l’esperienza giusta per rilanciare un progetto in vista dei prossimi anni, anche facendo crescere al suo fianco figure nuove».

Per Grasso, quindi, l’opportunità per portare avanti le idee di IV sul territorio per dare una definizione più netta del partito, incrementandone la propria struttura.

«Sono soddisfatto e pronto a mettermi a disposizione una volta ancora per il progetto – ammette il neo responsabile organizzazione di “Italia Viva” – Matteo Renzi è leader capace, ed anche in questo momento complicato per il futuro del terzo polo rimane una grande risorsa per il paese. Rilanceremo il tesseramento, a partire da un evento importante a Pistoia e da una prossima assemblea provinciale».

Al suo fianco, il partito annuncia che a breve sarà individuata anche una figura di responsabile cittadino, con cui rilanciare la sfida politica.