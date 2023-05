Migranti, Furfaro contro i Cpr: “Dobbiamo investire su un sistema di accoglienza diffuso”

Pistoia, 19 maggio 2023 – Il Partito Democratico di Pistoia si schiera compatto contro nuovi Centri permanenti di rimpatrio sul proprio territorio (leggasi l'ipotesi Pescia) e non solo. Lo fa presentando un atto amministrativo comune da portare avanti in ogni consiglio comunale della provincia, per manifestare la propria opposizione all'ipotesi di potenziamento del sistema basato sui cosiddetti Cpr che il Governo nazionale vorrebbe portare avanti relativamente al tema dei migranti.

La ricetta alternativa, come spiegato in conferenza stampa dal deputato pistoiese Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale dem, è quella di "investire su un sistema di accoglienza diffuso, non solo a tutela della dignità umana, ma anche per gestire con serietà un fenomeno spacciato per emergenziale ma ormai da anni di carattere strutturale".