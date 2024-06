’Visioni’, il festival della fotografia. Incontri con autori contemporanei

È il primo evento di questo tipo nel panorama culturale di Pistoia, un vero e proprio festival di fotografia organizzato dal Gruppo Fotoamatori Pistoiesi, che nel suo nome racchiude anche un auspicio: Visioni. Il progetto propone appunto una visione moderna e contemporanea della fotografia, unita a un processo culturale e alla promozione di concetti che la accompagnano nel suo sviluppo. Saranno coinvolti autori emergenti, nuovi volti del panorama nazionale e internazionale, senza rinunciare a un dialogo con fotografi più affermati, seguendo un tema specifico che cambierà in ogni edizione. Questa prima edizione si intitola "Legàmi" perché ha l’obiettivo di esplorare rapporti, relazioni e nessi, sviluppati da ciascun autore e che caratterizzeranno la mostra degli eventi propedeutici che fanno parte del festival stesso.

"Ci siamo accorti che rimanere chiusi tra noi, nel nostro circolino, non ci bastava più – spiega Sara Del Sarto, la presidente del Gruppo Fotoamatori Pistoiesi (la vediamo al centro della foto insieme agli altri Fotoamatori) – .Quindi abbiamo cominciato tempo fa a invitare ospiti da altri circoli, fotografi sempre più conosciuti, volti emergenti. E poi ci siamo chiesti perché non organizzare un festival, vista anche la mancanza di eventi di questo genere sul nostro territorio. Abbiamo deciso di provarci e speriamo che diventi un un appuntamento fisso, magari biennale. Sarebbe nelle nostre volontà, per divulgare la fotografia che è un’arte che rimane un po’ sempre in secondo piano". Il programma degli eventi prevede inizialmente una serie di talk, quindi successivamente la mostra "Legàmi".

Dopo l’interessante incontro a inizio giugno con Davide Monteleone, tra i più apprezzati fotoreporter italiani, pluripremiato con riconoscimenti tra i più prestigiosi a livello internazionale, che ha come suoi temi più ricorrenti la geopolitica, la geografia, l’identità, i dati e l’interazione tra immagine e scienza, si prosegue sabato 29 giugno con il talk "Il legame del racconto per immagini con le persone" con Mario Carnicelli, pistoiese. Fotogiornalista freelance di lunga esperienza e di fama internazionale, è stato inviato speciale per varie riviste e quotidiani tra i quali ricordiamo Popular Photography, Espresso, Panorama, Corriere della Sera, Il Giorno. Carnicelli, accanto ai lavori di fotografia documentaria porta avanti progetti artistici personali ed è recente la pregevole pubblicazione "Nous" dove il suo obiettivo esplora i volti trasformandoli ognuno in un racconto e in un’epoca.

Il 20 luglio 2024 sarà il momento di Massimo Vitali, conosciuto per il suo particolare uso della fotografia come ricerca artistica, noto a livello internazionale per i suoi panorami, presenterà "Il paesaggio con tante storie dentro".

Dopo una pausa estiva gli appuntamenti riprenderanno il 21 settembre. E’ previsto un ciclo di incontri con gli autori che esporranno nella mostra "Legàmi". Saranno Chiara Arturo, Federico Arcangeli, Matteo Fenili, Anna Ratajczyk, a tenere un’introduzione ai progetti che saranno poi visibili nella mostra, patrocinata dal comune di Pistoia, che si terrà nelle Sale Affrescate del Palazzo di Giano in piazza Duomo, dal 4 al 27 ottobre 2024, e che sarà inaugurata nel pomeriggio di sabato 5 ottobre.

Tutti gli eventi in programma saranno ospitati nel Giardino Puccini Gatteschi di Pistoia (accesso da Vicolo Malconsiglio, 6), inizieranno alle ore 21.15, e saranno a prenotazione obbligatoria, con possibilità di ingresso gratuito tramite www.pistoiavisioni.it dove sono presenti anche tutte le info sul progetto.

Gabriele Acerboni