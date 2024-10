VininSala fa ’centro’. Tante pistoiesi e non a gustare e brindare: "Ora struttiamolo"

Conclusa la domenica dedicata ai vini nel cuore della città, VininSala vuole crescere e diventare una due giorni. In tanti hanno animato il centro storico per una giornata tra degustazioni, cibo e musica, portando Comparto Sala e Confcommercio a commentare come le "buone iniziative in momenti giusti funzionano, trasformiamole in progetti più consistenti".

VininSala raccoglie un altro successo di partecipanti: dalle 12 alle 20 di domenica scorsa le vie e le piazzette del centro storico di Pistoia si sono riempite di persone arrivate per celebrare un momento conviviale all’insegna del vino di qualità, del buon cibo e della musica. La manifestazione, da sempre apprezzata dai pistoiesi, aveva deciso di raddoppiare proprio alla luce dei numeri raccolti ad ogni edizione.

L’ha fatto proponendo etichette provenienti da sedici regioni italiane, coinvolgendo oltre cinquanta produttori e ventotto locali del centro. Organizzato dal Comparto Sala e dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, in collaborazione con Confcommercio, con il Patrocinio del Comune di Pistoia e con il partner tecnico Azzarri, l’evento si è articolato tra piazza della Sala, piazzetta degli Ortaggi, piazza Duomo, piazza Spirito Santo, via del Duca, via Del Presto, via degli Orafi, via dell’Abbondanza, via Cavour e via Roma.

"Quest’ultima edizione è stata la dimostrazione ulteriore – commenta Confcommercio – che le buone iniziative, pensate nei momenti giusti, incontrano sempre una risposta di assoluto spessore. Eventi del genere, inseriti all’interno di progettualità ancora più consistenti, possono impattare in modo potente sull’appeal della città, posizionandola in modo ancora più marcato sulla cartina del turismo a km zero di qualità. Una legge fondamentale del marketing richiede di fortificare i punti di forza: se VininSala ampliasse ulteriormente la sua portata, magari diventando una ’due giorni’, la città ne gioverebbe. Confcommercio, di sicuro, lavorerà per aiutare a far crescere la manifestazione".

Alle degustazioni, momento di piacere, conoscenza e convivialità, si sono unite le Masterclass messe a disposizione da alcuni locali, mentre musica live e dj set animavano la giornata, conclusa per molti con una cena in centro.

"VininSala – commenta Daniele Andreotti, esercente – così come gli altri eventi che portiamo avanti, si propone un obiettivo chiaro: far venire gente in centro storico, sia nei locali che nei negozi. Anche domenica la quantità di persone arrivate ad affollare vie e piazze ci ha fatto capire che abbiamo colto nel segno. A questo punto potremmo davvero pensare di lavorare su un intero weekend".

G.A.