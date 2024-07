Via al rafforzamento dell’argine a valle del Ponte Torto a Catena

Iniziata la seconda fase dei lavori di somma urgenza che dapprima a novembre 2023 hanno riparato per ben due volte la rottura e oggi vanno a ricostruire, rafforzare e sanare l’argine del T. Stella a Catena di Quarrata.

A dare la notizia è direttamente il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: "Sono infatti cominciati ieri i lavori di completamento dell’argine destro del Torrente Stella per un tratto di 130 metri a valle del Ponte Torto in località Catena nel comune di Quarrata", fa sapere il Consorzio tramite nota a mezzo stampa.

"Anzi, - si legge - i lavori ricominciano, considerando che quell’argine era già stato oggetto di ben due riparazioni d’urgenza, in condizioni estreme, già dalle primissime ore dopo il 2 e 3 novembre 2023. Proprio in quel tratto infatti, storicamente, le case sono addossate al corso d’acqua e le difese idrauliche sono di diversa natura, tipologia e periodo di costruzione con murature discontinue che si alternano a terrapieni; condizioni non ottimali a resistere agli eventi meteo più eccezionali".

Per queste ragioni, alle riparazioni operate nell’immediato è seguita la seconda fase della lavorazione in somma urgenza.

Ma, in soldoni, in che cosa consitono gli interventi di questa seconda fase? Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno parla di "ricostruzione ottimale e il rafforzamento delle difese idrauliche. L’argine temporaneo e ricoperto dai teloni in nylon verrà così smontato per procedere alla realizzazione di una più resistente scogliera intasata in calcestruzzo alla sommità della quale sorgerà anche un muretto di collegamento trasversale tra i due muri di sponda storici, discontinui e non allineati".

Infine, il Consorzio fa sapere che l’obiettivo è terminare i lavori entro settembre per un investimento totale per questa somma urgenza di circa 200 mila euro".