Via a un weekend a ritmo di musica. Si apre stasera il Serravalle Rock

Ci siamo. Si respira già l’atmosfera all’interno della Rocca di Castruccio: inizia stasera l’ottava edizione del Serravalle Rock. Il festival, organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Serravalle Pistoiese in collaborazione con Vrec Booking, proseguirà per tutto il weekend. La prima serata sarà all’insegna del rock più classico con i The Devils: il duo composto da Gianni Blacula alla chitarra e Erika Switchblade alla batteria che ha recentemente pubblicato il disco "Let The World Burn Down", quarto della loro carriera. Il loro stile musicale è caratterizzato da un suono primitivo, mentre il nome della band è un omaggio al film cult ‘The Devils’ (1971) di Ken Russell. In carriera possono vantare anche un brano in collaborazione con Mark Lanegan "Devil’S Whistle Don’t Sing" che li ha lanciati nell’Olimpo degli artisti più affermati nel loro genere musicale. Prima di loro i bolognesi Vegas on Bass con all’attivo un primo EP "Circle" che sta avendo ottimi riscontri. Tanta curiosità per i giovanissimi romani dei Silky Hearts guidati dalla splendida frontwoman Dalilah Venus: il loro album di debutto "The Weight of Fools" è appena uscito per Vrec prodotto da Max Zanotti.

Domani, 27 luglio, vedrà grande protagonista l’artista svedese Louise Lemón in una delle poche tappe del suo primo tour italiano. La cantautrice, astro nascente della musica europea e mondiale con il suo death gospel unico, sarà in Italia per pochissime ed esclusive date a fine luglio organizzate da Vrec Booking. Nell’occasione presenterà il suo terzo lavoro discografico "Lifetime of Tears" prodotto da Randall Dunn (già producer di Bjork, Algiers, Anna Von Hausswolff). Soprannominata "The Queen of Death Gospel" ha girato l’Europa in tour e la sua musica è apparsa in programmi su Netflix e ABC, oltre a numerosi film. Dopo aver ottenuto ampio consenso continentale con i suoi primi due dischi "Purge" e "A Broken Heart is an Open Heart", con il terzo lavoro arriva la definitiva consacrazione dei media con le copertine di riviste come Metal Hammer, Revolver e Kerrang. Louise Lemón si esibirà in trio, accompagnata da due musicisti eccezionali: Anders Ludwigsson e Johan Kvastegård. Ad aprire la serata una delle band fiorentine più giovani e talentuose: gli Spleen.

Nella serata di chiusura del Festival, domenica, il grande ritorno di una delle rock band italiane più influenti degli anni novanta: i Karma. La band fondata da David Moretti alla voce e chitarre (oltre a piano e programmazioni), Andrea Viti al basso (già in passato negli Afterhours ed anche a fianco di Greg Dulli e Mark Lanegan), Diego Besozzi alla batteria, Alessandro Pacho Rossi alle percussioni e Andrea Bacchini alle chitarre (Ralph Salati dei Destrage lo sostituisce nei concerti) è tornata con un nuovo album di inediti "K3" (Vrec/Audioglobe) osannato da pubblico e critica come uno dei migliori album rock in assoluto. Oltre ai nuovi singoli "Neri relitti", "Ophelia", "Atlante" non mancheranno i loro classici come "Il cielo" o "La terra". L’apertura della serata sarà della band pisana I Segreti di Hansel, prodotta dal celebre chitarrista Dome La Muerte (Not Moving), che propone un rock in italiano abrasivo e convincente. Il loro ultimo album s’intitola "Tienimi ora" uscito l’anno scorso per Vrec. Tutti i concerti, a ingresso libero, inizieranno alle 21, e saranno presenti alla Rocca stand enogastronomici a cura della Pro Loco.

Gabriele Acerboni