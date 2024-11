Uniti contro la violenza: "Road to 25 novembre". Una vetrina per dire basta

Per la prevenzione e la lotta contro i femminicidi, nella settimana della Giornata Internazionale contro la violenza di genere, il Comune di Quarrata aderisce alla campagna "Uniti contro la Violenza! Road to 25 novembre" promossa dalla Società della Salute pistoiese e concordata con i Comuni di Pistoia, Agliana, Montale, Marliana e Serravalle Pistoiese. L’amministrazione comunale quarratina ha coinvolto esercizi commerciali e bar con due iniziative che fanno parte del cartellone condiviso con gli altri territori. La prima, "Vetrine contro la Violenza 2024", vede la collaborazione dei negozianti della città che allestiranno le vetrine o parte di esse secondo la propria creatività, tenendo presente il tema della violenza di genere. Una giuria visionerà le vetrine lunedì 25 novembre 2024 e proclamerà quella che per creatività, forza del messaggio e attinenza con il tema, risulterà meritevole della targa "Vetrine contro Violenza 2024". Al momento i negozi che hanno già aderito sono Rossella e Guido parrucchieri, Libreria il Ghirigoro, Erboristeria Rosa Tea, Glamour abbigliamento, Ulisse abbigliamento, Daniela sas abbigliamento, Punto Pizza e Come una Volta pasticceria. La seconda iniziativa riguarda invece i bar e gli esercizi di ristorazione e si tratta di "Aperitivo in città": i locali aderenti promuovono all’interno del proprio menu un cocktail analcolico, Biancaneve, con una ricetta e un prezzo condiviso con tutti gli altri locali dei Comuni aderenti. L’aperitivo a base di Biancaneve verrà servito Sabato 23 Novembre alle 18. Nel Comune di Quarrata hanno aderito all’aperitivo pizzeria Carmantò, Bar Moderno, Bar Nazionale e River Pub. Con un evento indipendente invece il 30 novembre alle ore 17 l’azienda di divani Atelier Nieri intende parlare alle coscienze della violenza di genere con la presentazione, nei locali dell’official store di via Montalbano, del libro "Sulla pelle e nel cuore. Quei bravi ragazzi che uccidono" di Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta. Il volume racconta le storie vere di donne vittime di violenza la cui vita è stata spezzata e di chi è sopravvissuta. Introdurrà Claudia Eccher, consigliere del Csm. Interverrà, insieme agli autori, Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana e ideatrice della rassegna per la parità di genere "La Toscana delle Donne".

Daniela Gori