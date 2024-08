Una palestra tutta nuova per le scuole e per le società. I lavori stanno per iniziare

Stanno per iniziare i lavori per la costruzione della nuova palestra per le scuole e per le società sportive del paese. Sono in corso le indagini tecniche preliminari previste dalla normativa, compresa quella geologica e quella per accertare l’eventuale presenza di ordigni bellici. L’opera, del costo complessivo di due milioni e 546mila euro è finanziata con i fondi del Pnrr per due milioni e 70 mila euro ai quali si aggiungono 476mila euro stanziati dal Comune. La ditta che si è aggiudicata il lavoro con gara pubblica è l’impresa di costruzioni Ariete Srl di Scarperia e San Piero in provincia di Firenze che ha offerto un ribasso del 21,52 per cento per un importo contrattuale complessivo di un milione e 783mila euro compresi gli oneri per la sicurezza e l’Iva. Al milione e 700mila euro previsti per i soli lavori poi vanno aggiunte le spese per la progettazione e per tutte le attività di tipo tecnico. Nel costo previsto sono inclusi anche 30mila euro per l’allestimento. La nuova palestra sorgerà nell’area verde tra l’edificio della scuola elementare Nerucci e quello della scuola dell’infanzia di via Rodari. Entrambe le scuole potranno usufruire della palestra attraverso un accesso coperto e indipendente. La struttura è stata progettata in modo da essere utilizzata sia dalle scuole che dalle società sportive esterne ma con accessi e spogliatoi del tutto indipendenti. La palestra avrà dimensioni tali da poter ospitare un campo di pallavolo e anche attività di basket giovanile fino ai cadetti. Va a coprire una carenza di spazi per l’attività motoria delle scuole elementari e materne, ma intende anche rispondere almeno in parte a una crescente domanda da parte di diverse società sportive. La palestra comunale che si trova nella zona sportiva non riesce a soddisfare tutte le esigenze delle diverse attività presenti nel paese. Il Comune ha chiesto e ottenuto il finanziamento coi fondi del Pnrr per due milioni e 70 mila euro. Al momento della richiesta quella somma doveva coprire interamente il costo dell’opera. In seguito però in conseguenza dell’aumento dei costi generali è stato adeguato il quadro finanziario e il costo è salito a due milioni e 546mila euro. L’amministrazione ha deciso allora di coprire la differenza rispetto al finanziamento originario con risorse proprie pari a 476 mila euro. La decisione di costruire la palestra, assunta nello scorso mandato amministrativo, fu approvata all’unanimità, mentre sul fatto che il Comune ci mettese 476mila euro in proprio sollevò perplessità, specialmente dopo che Montale è stato colpito dai tanti danni dell’alluvione.

Giacomo Bini