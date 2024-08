Una mano tesa . Contro l’Alzheimer anche una gita in 500: "Per svagarsi un po’"

PISTOIA

E’ un dolore indicibile, quello che un familiare prova nel constatare la progressiva perdita di presenza nella persona che ama, minata, giorno dopo giorno, dall’avanzare dell’Alzheimer. E ogni mano tesa è preziosa per lenire questo dolore. Come quella dell’Aima.

L’Aima di Pistoia, l’associazione italiana malattia di Alzheimer, è una realtà di grande importanza per la nostra provincia perché offre servizi fondamentali alle famiglie e ai malati e lo fa anche con creatività e originalità, come dimostra l’ultima iniziativa in ordine di tempo, un Tour dei Monti con le Fiat 500 che si terrà domenica primo di settembre prossimo, con ritrovo e iscrizioni dalle 8 alle 10 alla Casa del Popolo di Bottegone e poi partenza per un giro con tappe a San Marcello, Gavinana, Maresca e infine Pracchia, dove è previsto un pranzo alla Plazera.

Il Tour, intitolato "Per i Monti con Aima e le 500" è organizzato da Aima di Pistoia con i soci del Fiat 500 Club Italia e il coordinamento di Pistoia, la collaborazione della Casa del Popolo di Bottegone e il ristorante pizzeria Plazera di Pracchia.

Gli sponsor che sostengono l’iniziativa sono la Coop Firenze, la farmacia del Bottegone, la Ferramenta Pagliai Doriano e la ditta Dolfi autodemolizioni.

"Offriamo una giornata di svago a chi vuole partecipare – spiega la presidente di Aima Pistoia Giovanna Mazzanti – e diamo anche un contributo a far conoscere e valorizzare i luoghi della nostra montagna".

Il ricavato dell’evento sarà devoluto ad Aima per sostenere le sue tante e importantissime attività. Tra i tanti aiuti forniti da Aima alle famiglie e ai malati ce n’è uno particolarmente rilevante, lo sportello di ascolto e consulenza psicologica, a cui l’associazione conferisce giustamente un posto centrale e a cui dedica molte delle sue risorse.

In effetti l’Aima mette a disposizione dei familiari la professionalità di una psicologa, la dottoressa Ilaria Gori, che si avvale di una profonda conoscenza delle problematiche dei familiari di malati con alzheimer e possiede la competenza e la sensibilità necessarie per saper ascoltare e dialogare.

Spesso si ritiene, erroneamente, che le esigenze dei familiari siano esclusivamente riferite alle tecniche assistenziali e alla necessità di alleggerire il peso quotidiano a cui sono sottoposti. In realtà il problema principale è il dolore, un dolore indicibile, che si prova nell’assistere alla disgregazione, giorno dopo giorno, della personalità di colui o colei che si ama, un babbo o una mamma, il compagno o la compagna della vita. E’ un dolore così inesprimibile che tende a isolare e creare solitudine.

E’ in quel momento di estremo bisogno che interviene il servizio psicologico offerto da Aima di Pistoia che per i familiari rappresenta una boccata di ossigeno e permette loro di tornare a casa un po’ più forti, almeno della certezza di essere compresi. Il servizio è del tutto gratuito, non si pagano ticket e non vengono richieste offerte o donazioni. Nessuna struttura pubblica, di quelle pagate dai contribuenti, offre un servizio simile. E siccome la tenuta piscologica dei familiari dei malati, quelli che con un termine non bello, ma ormai in uso, vengono chiamati "caregiver", è il pilastro di ogni buona assistenza, questo servizio offerto da Aima è un miracolo del volontariato, che merita di essere valorizzato e sostenuto, anche concretamente, dalle istituzioni pubbliche.

Aima promuove poi tantissimi progetti per accompagnare i malati nel loro viaggio, laboratori di ogni genere, basati sulla musica, sulla cucina o su altre attività. Tra questi il progetto più costante e seguito è il Caffè Alzheimer del giovedì al Bottegone. La parola d’ordine a cui sono improntate tutte queste attività, e che viene ripetuta spesso dalla presidente Giovanna Mazzanti, è la parola "dignità", perché questo è il dovere di chi assiste e di chi ama. Questi servizi forniti da Aima sono molto apprezzati anche dalle istituzioni sanitarie territoriali con cui l’associazione intrattiene uno stretto rapporto di collaborazione. La volontà e l’impegno dei volontari di Aima meritano l’attenzione di tutta la comunità e anche un appoggio concreto da parte delle istituzioni e di chi può fornirlo.

Giacomo Bini