Una donazione di latte in polvere per la Caritas

Il Delegato per la provincia di Pistoia della Fondazione Papa Clemente XI Albani, Mattia Buldo, in collaborazione con il presidente della Prociv-Arci di Marliana, Ivano Lucchesi (li vediamo insieme in questa foto) e a sua moglie Maria Rosa, nonchè ai membri d’Onore: Console Onorario dell’Albania Gianni Simone Overi e Vincenzo Pizzicaroli, insieme al cavaliere Dino Greco, hanno donato numerosi cartoni di latte in polvere per bambini alla Caritas Diocesana, mensa sociale del Comune Pistoia. La Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani, fondata a Tirana nel 2002, opera come organizzazione no profit, dedicata alla valorizzazione della figura e delle opere di Papa Clemente XI, il 243° pontefice della Chiesa Cattolica.

La Delegazione della Provincia Pistoia è intervenuta in più occasioni in aiuto delle persone più bisognose, con donazioni di generi alimentari o abbigliamento, grazie alla preziosa collaborazione della Prociv Arci di Marliana.

Mattia Buldo e Ivano Lucchesi, per il loro impegno solidale, hanno poi ricevuto una Benemerenza dalla Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani.

La Prociv Arci di Marliana non è nuova ad azioni di solidarietà ed è sempre pronta alla mobilitazione della squadra di protezione civile, così come era stato in occasione della disastrosa alluvione del novembre scorso, quando i volontari si sono prodigati per portare aiuto e conforto sia alle famiglie colpite che agli altri volontari.

l.a.