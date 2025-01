Una corsa di coppia per l’ospedale Meyer

Torna anche nel 2025 la Runforlove, la corsa a coppie di San Valentino per i bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Anche quest’anno gli amici del progetto ’Per Elisa contro il Medulloblastoma’ e Avis di Monsummano aderiranno all’iniziativa benefica per il Meyer. Dal 14 al 16 febbraio, 4,5 km a persona da correre o camminare con chi, dove e quando si vuole. "Un’occasione per stare insieme all’insegna della solidarietà – fanno sapere gli organizzatori –. I fondi raccolti saranno infatti interamente devoluti a favore del progetto Play Therapy di Fondazione Meyer. Negli anni scorsi abbiamo partecipato in ricordo di Elisa. È stato bello sapere che abbiamo contribuito ad una pregevole attività. Anche quest’anno sarebbe bello ritrovarci per questo scopo ancora con il nome "Per Elisa contro il medulloblastoma. Vi invitiamo a partecipare e a contattarci prima di effettuare l’iscrizione"

AF