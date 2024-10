Un tuffo nell’immaginario fantastico di Giusi

Un coccodrillo e poi un gatto che, tratteggiati nel loro aspetto più "pop" e "fumettistico", quasi in forma di cartoon, offrono una rilettura ironica e divertente (e divertita) di un elemento che apparentemente con l’arte e il disegno non ha un rapporto poi così stretto: la musica. Ci sono tracce evidenti di opera lirica, balletto classico, ma anche genere rock in "Allegro con brio", viaggio virtuale nell’immaginario fantastico di Giuseppina ‘Giusi’ Bartolini, protagonista della personale che aprirà sabato 5 ottobre (ore 17) agli Antichi Magazzini di Ripa della Comunità (fino al 25 ottobre, dal martedì al giovedì dalle 17 alle 19; venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19). Il coccodrillo si diceva, alias Crack the Crock, soggetto caro a Bartolini, e il gatto, Swrap the Cat, volti ricorrenti dei tableaux che esplodono di colore realizzati dall’artista, a simboleggiare la bandiera dell’ironia e del nonsense dove c’è anche spazio per raccontare storie diverse. Com’è il caso di Madama Butterfly di Giacomo Puccini: qui Bartolini si diverte a ribaltarne il finale, con il coccodrillo che finirà per mangiarsi lo spregevole marinaio americano Pinkerton, qui ribattezzato Pink Pork Pinkerton con le sembianze di un porcello. "Viene così vendicata la dolce eroina pucciniana vittima di una fine così tragica nella versione originale della storia", scrive l’artista nella presentazione. Ma la parodia d’arte a firma Giusi Bartolini si dipana non solo intervenendo su alcuni dei componimenti musicali o operistici più noti. Anche l’arte stessa, quella dei big, non resta immune dall’intervento "Allegro con brio". Ecco che accadrà al visitatore d’incontrare la celeberrima Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer o la Ophelia di Millais cambiare le sembianze che tutti riconoscono loro assumendone altre, quelle appunto di Crack the Crock. Non mancano poi opere liberamente ispirate ai ricordi d’infanzia e ai sogni dell’autrice. Le opere sono realizzate con tecnica mista su tela o cartone telato. In alcuni casi si tratta della stampa su alluminio satinato di opere realizzate digitalmente. L’avvicinamento "attivo" di Giusi Bartolini alla creatività inizia nel 2011, con prime esperienze da vignettista. È in quella fase che nascono i due personaggi che si ritrovano in "Allegro con brio".

Arrivano i primi riconoscimenti ufficiali alla sua produzione e anche la prima personale (2013), come anche le prime collaborazioni, in particolare con una concittadina pistoiese, la scrittrice Laura Vignali, per la quale realizza alcune illustrazioni legate alla narrativa. La pittura su tela arriva in un secondo momento e anche in questa nuova dimensione Giusi "trasporta" i suoi personaggi, Crack the Crock e Swrap the cat, che saranno al centro di una mostra nel 2014, a Bologna. Da lì un susseguirsi di esperienze, l’apertura dell’atelier di pittura in via Carducci 29, nuove mostre e una pubblicazione nel 2020. Ultima occasione espositiva sempre a Pistoia, nel marzo scorso, negli spazi della Biblioteca San Giorgio.

l.m.