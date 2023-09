Ufficiale: il Futsal gioca al PalaCarrara. Sabato si disputerà il primo match

La Nuova Comauto Pistoia debutterà dopodomani nella Serie A2 202324, ricevendo la visita dello Sporting Altamarca per un match che inizierà alle 16. Dove? La notizia è che gli uomini di Emiliano Biagini giocheranno al PalaCarrara (già a partire da sabato) esattamente come nello scorso torneo. Dopo la conferma del main sponsor, dunque, il sodalizio pistoiese è riuscito anche a trovare un accordo anche con il Comune per quanto concerne l’impianto, chiudendo così un fronte apertosi con l’ente la scorsa estate. La società doveva infatti oltre 20mila euro all’ente per l’utilizzo della struttura, per una somma facente parte di un piano di rateizzazione risalente ad un anno fa. Il Comune di Pistoia contestava al sodalizio arancione di aver pagato solo sino allo scorso novembre, chiedendo quindi il saldo del debito in un’unica tranche. Si era dunque venuto a creare una sorta di braccio di ferro, visto che il club proponeva di rateizzare ulteriormente la cifra. Il presidente Alessandro Vannucchi, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di sentirsi fiducioso circa la possibilità di trovare un punto d’incontro con gli uffici comunali. E alla fine si è effettivamente giunti ad un’intesa, i cui termini sono al momento stati resi noti solo parzialmente. Sulla base di questo accordo, a quanto sembra, il sodalizio pistoiese liquiderà subito una parte dell’importo rimasto in sospeso, per poi saldare il resto a rate.

"La firma della società è arrivata nelle scorse ore – ha confermato l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella – abbiamo applicato quanto previsto dal regolamento. E rappresenta a nostro avviso la soluzione migliore, tenendo conto della situazione". Dovrebbe poi essere confermata anche la "postilla" per la Nuova Comauto Pistoia: considerando che in quel medesimo sito giocherà anche il Pistoia Basket, prima di ogni utilizzo del parquet, la società di calcio a 5 dovrebbe porre e poi rimuovere le linee adesive che delimitano il campo di gioco. Una convivenza che, visto l’impegno nella massima serie dell’Estra, non appare certo agevole. Ma il dato è tratto. "Abbiamo finalmente avuto modo di rientrare nel palazzetto – ha concluso Vannucchi – ed è questo l’importante. Ora possiamo focalizzarci sul campionato".

Giovanni Fiorentino